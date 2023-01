Splash: Tom Hanks ricorda il casting nel film che ha lanciato la sua carriera

Tom Hanks ha raccontato la – bizzarra – maniera grazie alla quale ha ottenuto il ruolo di co-protagonista in Splash la commedia cult del 1984 diretta da Ron Howard in cui ha recitato di fianco “alla sirena” Daryl Hannah e a un cast che comprendeva anche John Candy, Eugene Levy, Shecky Greene e Dody Goodman.

Ospite del Jess Cagle Show per la promozione di Non così vicino, pellicola tratta dal best-seller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, Tom Hanks ha raccontato:

Presi a calci Fonzie. Mi misero addosso una tenuta da judo o karate e penso di essere argomento di leggenda in quanto prima persona ad aver colpito Fonzie. L’ho preso a calci facendogli sfondare la vetrata del Drive-in di Al. Ron Howard aveva già lasciato Happy Days e aveva cominciato a dirigere e avevano scritto questo film intitolato Splash. Era della Disney e al tempo nessuno voleva lavorarci, nessuno voleva accettare quel lavoro. Alla fine hanno detto “Ehi, c’è questo tizio che ha preso a calci Fonzie scaraventandolo attraverso una vetrata, potrebbe fare al caso nostro”. E così finì a fare le audizioni per quel film.

In occasione del lancio europeo di Splash ci fu un “piccolo caso” sulla pellicola: in due scene, il film è stato modificato per coprire con dei goffi capelli realizzati al computer o un effetto sfocatura la nudità di Daryl Hannah. Una è quella in cui Madison, la sirena di Daryl Hannah, è nuda, ripresa di spalle, e cammina verso la statua della libertà, l’altra quella in cui la ragazza si tuffa nell’oceano di fronte al personaggio di Tom Hanks (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

