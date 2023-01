Tom Hanks svela qual è il suo film di cui nessuno gli chiede mai nulla

Tom Hanks, più di quarant’anni di carriera e un’ottantina di film all’attivo, ha svelato che c’è una pellicola che ha interpretato e alla quale tiene molto di cui però nessuno gli chiede mai nulla.

La star ha svelato il curioso aneddoto durante le attività stampa del suo nuovo lavoro Non così vicino, pellicola tratta dal best-seller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”.

Tom Hanks ha svelato che il film in questione è Era mia padre (Road to perdition), pellicola del 2002 diretta da Sam Mendes che segna anche l’ultima apparizione cinematografica di Paul Newman.

Per un motivo o per l’altro, nessuno mi cita mai Era mio padre che, per me, è stato un film incredibilmente importante da fare. Fotografia di Conrad Hall. C’era Paul Newman. E poi ci sono io, con un cappello e i baffi, e due ragazzi che sono poi diventati due delle personalità più importanti della storia di questa industria, ovvero Jude Law e Daniel Craig. E io li uccido entrambi!