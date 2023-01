Tom Hanks non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene

Anche se, di tanto in tanto, acclamati attori come Gary Oldman dichiarano di essere pronti a ritirarsi dalle scene c’è anche chi come Tom Hanks non pensa neanche lontanamente alla cosa.

L’attore – la cui carriera cinematografica è cominciata nel 1980 tanto che oggi, a 66 anni, ha all’attivo quasi ottanta crediti come interprete – ne ha discusso insieme a Variety alla premiere newyorkese del suo nuovo Non così vicino, pellicola tratta dal best-seller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”.

No, non ho alcun desiderio di ritirarmi dalle scene. Non lavoro per il gusto di lavorare. Personalmente mi trovo in una posizione molto fortunata. Dev’essere qualcosa di favoloso. Rita (Wilson, moglie della star, ndr.) ed io ne parliamo di continuo. Ci devono essere due ragioni per andare a lavorare: dev’essere qualcosa di valido o di divertente. E se la proposta non rientra in una di queste due categorie, me ne posso stare a casa in attesa che arrivi qualcosa che vale la pena fare. Non ho bisogno di fare continuamente film.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale di Non così vicino che sarà nei cinema italiani a partire dal 16 febbraio:

Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

