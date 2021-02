Questa volta, la nuova indiscrezione sullanon arriva da Zack Snyder, ma dalla produttrice, nonché moglie del filmmaker Deborah.

Intervenendo in un podcast che trovate su YouTube, la produttrice ha spiegato che quando la Warner ha proposto inizialmente a lei e a suo marito di mostrare al mondo la Snyder Cut voleva farlo nel modo più economicamente indolore possibile, diffondendo la versione non ultimata della pellicola.

Deborah Snyder ha dichiarato:

Quando lo studio ci ha contattato per parlarci della cosa, abbiamo dovuto ragionare su un’idea ben precisa perché la loro proposta iniziale fu, in sostanza, quella di “Diffonderlo semplicemente così com’era”. Ovviamente Zack era contrario alla cosa “No, sarebbe un mappazzone. C’è della musica che non possiamo usare. Se devo fare questa cosa voglio farla per bene, altrimenti non si fa nulla”.

A quanto pare, convincere la Warner non fu semplice:

Dovemmo ragionare in segreto sulla cosa perché non sapevamo se si sarebbe tradotta in realtà. Dovevamo capire da soli i costi degli effetti e tutto il resto, in maniera tale da poter mettere insieme una presentazione da sottoporre all’esame dello studio e buona parte della cosa si basava sui fan e quello che la Snyder Cut rappresentava per loro. Sarebbe stato bello se avessero impiegato meno tempo per decidere il dà farsi perché saremmo stati sottoposti a un carico di pressione inferiore, ma ci sono voluti mesi.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nella pellicola ci saranno anche anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget produttivo di circa 70 milioni di dollari.

Il lungometraggio sarà disponibile su HBO Max il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà comunque nel 2021 in tutto il mondo.

Quanto siete incuriositi da questa Snyder Cut? Ditecelo nei commenti qua sotto!