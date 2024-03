Dallo scorso anno, è in sviluppo alla Sony il sequel di So cosa hai fatto, cult del 1997 con Jennifer Love Hewitt, la cui regia è stata affidata a Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge). In un’intervista con Collider, la sceneggiatrice Leah McKendrick ha raccontato il suo approccio al progetto.

Ecco le sue parole:

Poiché il mio amore per So cosa hai fatto è così profondo, devo proteggerlo. Devo proteggerlo. Non posso permettere che questo film sia dozzinale e solo un modo per fare soldi. Non che qualcuno volesse renderlo tale, ma si sarebbe capito. Quando si tratta di un reboot di qualcosa che ami così profondamente dalla tua infanzia, pensi: “So come possiamo farlo e non renderlo dozzinale, e può rimanere fedele alla mitologia, e possiamo riproporre i personaggi originale, e può essere un punto di arrivo“. Hai tutte queste idee.

Così ho incontrato Jen [Robinson]. Jen è così forte, Jen è così intelligente. Jen è pronta a sperimentare cose stravaganti e fighissime. E ho pensato: “Farò del mio meglio”, e ho proposto la mia idea per il film. Mi hanno detto solo: “Dobbiamo conoscere l’incidente, l’evento che dà il via alla vicenda e sapere chi è l’assassino”. Perché sapevano che se avessi dovuto proporre la mia idea completa per il film, probabilmente non l’avrei fatto, perché il mio cuore era stato così spezzato dal gioco del reboot [McKendrick si è occupata in precedenza di un film prequel di Grease mai realizzato dalla Paramount]. Ma quando me l’hanno detto, ho pensato: “So cosa fare”. E niente spoiler, ma dirò che se siete fan dei personaggi originali, come me, penso che sarete felici. Penso che lo capirete.