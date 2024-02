Dallo scorso anno, è in sviluppo alla Sony il sequel di So cosa hai fatto, cult del 1997 con Jennifer Love Hewitt, la cui regia è stata affidata a Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge). In un’intervista con ScreenRant, lo sceneggiatore Leah McKendrick ha parlato dell’approccio che sarà adottato:

Credo che con Jen, la mia regista per So cosa hai fatto, sia più spaventoso se lo vedi coi tuoi occhi. E se ci fidiamo dei nostri attori, perché io adoro i dialoghi. Penso: “Oh, guarda questa battuta spiritosa. Diventerà un meme”. Sono ossessionato dagli aspetti della cultura pop e dallo zeitgeist, il modo in cui potremmo diffonderlo. Ma devo ricordare a me stesso che a volte meno è meglio, e che a volte vogliamo che i momenti più forti siano impliciti. Fidatevi del vostro pubblico. Lo capiranno. Non c’è bisogno di imboccarli.

McKendrick anticipa poi che il sequel conterrà diversi riferimenti al primo film, inclusa la celebre frase “Cosa stai aspettando?” pronunciata dal personaggio di Jennifer Love Hewitt:

La vostra battuta preferita e più iconica dell’originale sarà riproposta per i fan della vecchia scuola. Penso sempre a voi. Siete sempre nei miei pensieri. È al sicuro nelle mie mani. È al sicuro nelle mani di Jen. Stiamo vivendo un sogno lavorando al film, e ci sono così tante easter egg e ammiccamenti ai fan della vecchia scuola, quindi spero che non vi deluderemo.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il sequel di So cosa hai fatto? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant/ScreenRant

