La Eagle Pictures ha diffuso in rete il poster italiano di, atteso lungometraggio in uscita ad aprile nelle nostre sale.

Potete vedere il poster qua sotto:

Le riprese del secondo film, diretto da Jeff Fowler su sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, sono terminate da qualche tempo. Torneranno nel cast sia James Marsden che Tika Sumpter, oltre ovviamente a Jim Carrey nei panni di Robotnik e Ben Schwartz come Sonic. Ci sarà anche Miles “Tails” Prower, anche se non sappiamo da chi verrà interpretato.

La trama è la seguente:

Sonic è pronto per avere maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa da solo mentre vanno in vacanza. Ma non appena se ne vanno, torna Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, in cerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere intere civiltà. Sonic si affiancherà a Tails, e insieme partiranno per un viaggio alla ricerca dello smeraldo, prima che finisca nelle mani sbagliate.