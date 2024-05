Dall’Hollywood Reporter apprendiamo che la Sony Pictures Entertainment per il 2023 ha visto i suoi profitti scendere da 894 milioni a 808 milioni di dollari.

Nell’ultimo trimestre fiscale, la divisione cinematografica dello studio ha registrato degli introiti pari a 208 milioni, in discesa rispetto al trimestre precedente (dove erano pari a 281 milioni di dollari).

Nell’ultimo trimestre del 2023 Tutti tranne te con Sydney Sweeney e Glen Powell si è rivelato un grande successo, mentre lo stesso non può dirsi di Madame Web, costato neanche 100 milioni di dollari e arrivato a 100,2 milioni in tutto il mondo. A chiudere la proposta cinematografica dello studio nel periodo fiscale in esame, il film biblico The Book of Clarence (6 milioni al botteghino) e Ghostbusters: Minaccia glaciale, a quota 198,4 milioni di dollari.

Lo studio ha portato al cinema 17 film nel periodo compreso tra aprile 2023 e la fine di marzo 2024. Tra i film di maggiore successo Spider-Man: Across the Spider-Verse con 691 milioni di dollari in tutto il mondo, Napoleon con 221 milioni e Tutti tranne te con 218 milioni.

Per i prossimi mesi, lo studio ha in calendario 13 pellicole, tra cui Bad Boys: Ride or Die in arrivo a giugno, Venom: The Last Dance a ottobre e Paddington in Peru a gennaio 2025.

