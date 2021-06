LEGGI ANCHE – Sophie Turner reciterà nella serie The Staircase, prodotta per HBO Max

Secondo quanto riportato da Deadline (Il Trono di Spade, X-Men: Dark Phoenix) sarebbe entrato a far parte del cast di, dark comedy targata Netflix di Jennifer Kaytin Robinson (Someone Great).

Secondo dil sito la Turner avrà un piccolo ruolo nel progetto, definito addirittura un cammeo. Il cast è per ora composto da Camila Mendes (Riverdale, Palm Springs: Vivi come se non ci fosse un domani) e da Maya Hawke (Stranger Things, Italian Studies, Mainstream).

L’opera segue la storia di due amiche che dopo un incontro clandestino decidono di unire le forze per dare la caccia ai loro rispettivi bulli.

La Robinson ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Celeste Ballard. La regista produrrà anche il film insieme a Anthony Bregman e Peter Cron della Likely Story.

Sophie Turner è conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Sansa nella serie HBO IL trono di spade. Negli ultimi anni è apparsa anche in X-Men: Apocalisse, X-Men: Dark Phoenix, Heavy e in serie tv come Survive e prossimamente anche in The Staircase.

Cosa ne pensate di questo progetto targato Netflix diretto da Jennifer Kaytin Robinson? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!