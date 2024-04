Josh Appelbaum e André Nemec, autori della serie Amazon Prime Citadel e dell’adattamento Netflix Cowboy Bepop, scriveranno un film ispirato all’attrazione dei parchi Disney Space Mountain.

Jonathan Eirich di Rideback sta producendo il film, in sviluppo per diversi anni, insieme a Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures. Ryan Halprin di Rideback è il produttore esecutivo.

Space Mountain è il celebre ottovolante indoor a tema spaziale, introdotto per la prima volta nel Walt Disney World Resort in Florida nel 1975. L’attrazione non ha un tema generale né personaggi iconici come nel caso di altre attrazioni quali Pirati dei Caraibi. Per questa ragione la storia verrà creata completamente ex novo, con la giostra spaziale che servirà da fonte di ispirazione.

