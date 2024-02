Dopo la presentazione al Festival di Berlino, Spaceman, nuovo film con Adam Sandler (GUARDA IL TRAILER), arriverà su Netflix il 1° marzo. La storia racconta di un astronauta che, rendendosi conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra, tenta disperatamente di riappacificarsi con la moglie e riceve aiuto da un’antica creatura misteriosa, nascosta nei meandri della sua astronave. In un’intervista con Variety, il regista Johan Renck (Chernobyl) ha raccontato come ha coinvolto l’attore in un’opera lontana dalle sue corde:

È stato quasi casuale, a dire il vero. Ho avuto un incontro con lui a Los Angeles un paio di anni fa, perché sono un suo grande fan, e alla fine della chiacchierata mi ha detto: “Cosa mi dici di questo film sullo Spazio che ho sentito che state sviluppando? Mi piacerebbe leggere [la sceneggiatura]“. Non eravamo così avanti [nello sviluppo], ma le cose sono andate così. Ricordo di essere tornato in camera mia e di aver pensato: “È una cosa f*ttutamente geniale“. È stata come un’epifania. Ma quando mi ha detto che voleva farlo, gli ho detto: “Il problema è che sei un grande nome nel circuito della commedia, ma sono un po’ preoccupato di riuscire a ottenere i finanziamenti per questo film con te in un ruolo drammatico“. È una cosa strana da dire a uno degli attori che ha incassato di più [al botteghino]. Ma non ha intenzione di finanziare un film di fantascienza drammatico come farebbe George Clooney. Mi ha chiesto quanto ci serviva e io gli ho detto: “Beh, è a gravità zero, uno dei personaggi è in CGI, quindi costerà un sacco di soldi”. E lui: “Avrò i tuoi soldi, ho un accordo con Netflix“. E tre settimane dopo ci stavamo stringendo la mano.

Proprio per questo, gli spettatori non dovranno attendersi il solito film con Adam Sandler:

Se lo mostri alle persone, la prima cosa che vedono è Adam Sandler, poi indossano gli “occhiali di Adam Sandler” e passano i primi 20-30 minuti del film aspettando che sia divertente. Poi si rendono conto che non solo non è divertente, ma che Adam Sandler non è nemmeno l’ombra di Adam Sandler. È solo un uomo cupo, isolato e arrogante. Perché anche nei suoi ruoli drammatici, è sempre Adam Sandler.

FONTE: Variety

