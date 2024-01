Da diverso tempo si parla del film di Spawn, personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane. In sviluppo fin dal 2014, il progetto è dal 2017 nelle mani della Blumhouse e, lo scorso ottobre, Jason Blum, capo della casa di produzione, aveva ribadito che dovrebbe uscire nel 2025.

In un’intervista con CB, è ora McFarlane a porre un ultimatum: o verrà realizzato entro l’anno o è pronto a rivolgersi ad altri. Ecco le sue parole:

Il 2024 sarà il mio momento di svolta. Darò a Hollywood la migliore opportunità di farlo o, in caso contrario, ho un sacco di investitori all’esterno che mi aspettano. Quindi sto cercando di capire se possiamo fare l’accordo giusto all’interno di Hollywood. In caso contrario, ci sono stati molti esempi, in realtà, un paio di grandi esempi l’anno scorso, in cui le persone sono andate al di fuori dei canali normali e hanno avuto successo. E questo è già successo con i film indipendenti: fai il tuo film e trovi un distributore. Questo lo farei subito.

L’autore è comunque ancora fiducioso di poter realizzare la pellicola con la Blumhouse e a tal proposito dovrebbe esserci a breve un significativo passo avanti nei lavori:

Jason Blum è uno dei migliori nel portare a termine le cose. Mi hanno detto che questo mese leggerò la sceneggiatura. Questa settimana partirà un’e-mail per ricordargli che me l’hanno promesso. Qualcosa deve succedere, qualcosa succederà, lo so da me. Qualcosa succederà perché se non riesco a venirne a capo all’interno [di Hollywood], ne verrò a capo all’esterno. Mi conosco e basta. Ma speriamo di riuscire a trovare un accordo che coinvolga tutte le parti che sono state coinvolte in questi anni.