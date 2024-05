Occasionalmente, durante le varie interviste che rilasciano, tanto Keanu Reeves quanto Sandra Bullock finiscono per parlare di Speed, l’adrenalinico action del 1994 diretto da Jan de Bont campione d’incassi che, nel 1997, ebbe uno sfortunato e fallimentare seguito interpretato dalla sola Bullock (che prova ancora un certo imbarazzo per il progetto) che tarpò le ali a un eventuale capitolo 3.

LEGGI – Keanu Reeves parteciperebbe a Speed 3 solo se ci fosse una valida sceneggiatura alla base

Ma l’argomento di un ipotetico Speed 3 salta spesso fuori nelle interviste che, appunto, Keanu Reeves e Sandra Bullock si ritrovano a concedere a margine della promozione dei loro nuovi film.

Questa volta le due star ne hanno discusso insieme ospiti del podcast 50MPH che è tutto dedicato al lungometraggio di cui stiamo parlando cui dedica da tempo svariati approfondimenti fatti anche coinvolgendo i realizzatori della pellicola.

Keanu Reeves e Sandra Bullock e l’ipotesi Speed 3

Malgrado l’ottima chemistry dimostrata da Keanu Reeves e Sandra Bullock in Speed, i due non hanno mai più lavorato insieme in un film della saga (nel 2 insieme a Sandra Bullock c’era Jason Patrick) e, per questo, ironizzano sul fatto che dovrebbero rifarlo proprio con un capitolo 3 del film di Jan de Bont.

Dice l’attrice:

Prima di morire, prima di lasciare questo pianeta, penso che Keanu e io dovremmo fare qualcosa insieme davanti alla macchina da presa con Speed 3. Magari saremo in carrozzina o con dei deambulatori? Forse. Saremo a bordo di piccoli scooter a Disneyland?

Aggiunge Reeves:

Sembra che ci sia una sorta di richiamo irresistibile, come a conclusione di qualcosa che non è stato ultimato. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con te prima che i nostri occhi si chiudano!

La chimica in Speed

Parlando proprio della solida chemistry avuta nel primo film, Keanu Reeves spiega:

C’era affinità. E i personaggi stessi hanno avevano affinità. Penso che quella tra Jack e Annie sia diversa da quella tra Sandra e Keanu, ma penso che abbiamo reagito benissimo l’uno all’altra ed è stato semplicemente divertente. Penso anche che ci fossimo fidati completamente l’uno dell’altra, giusto?

La collega gli fa eco aggiungendo che:

Sì. Capita che le persone hanno storie d’amore vere lavorando ai film e non senti niente tra di loro, oppure le persone possono odiarsi mentre lavorano a un film e poi il pubblico ottiene qualcosa di “elettrico”. Non ci siamo davvero guardati in questo film tranne forse tre o quattro volte, perché stavamo costantemente lottando contro gli elementi. Penso che anche questo abbia reso il tutto così elettrizzante guardandolo, perché credo che volessimo che si connettessero in una qualche maniera. Era una premessa davvero intelligente, tenere le persone separate. Preliminari, immagino! Mi sono sentita molto a mio agio con Keanu. Non c’era niente che non potessi provare o fare o dire per cui lui non avrebbe, lo avvertivo chiaramente, lottato affinché io lo facessi o dicessi o provassi: è un tipo di fiducia che è molto rara tra gli attori. Ogni volta che gli dicevo qualcosa, lui la ribatteva subito indietro e pensavo “Okay, ecco il mio partner”.

A prescindere da Speed 3 che non è stati mai girato, i due hanno recitato nuovamente insieme ne La casa sul lago del tempo, pellicola del 2006 uscita 12 anni dopo l’action movie datato 1994.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguici su TikTok!

FONTE: 50MPH

Classifiche consigliate