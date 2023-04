Durante gli eventi stampa per il quarto John Wick Keanu Reeves ha potuto brevemente toccare l’argomento Speed 3 spiegando che la condizione per partecipare a un eventuale nuovo episodio della saga cominciata nel 1994 col film diretto da Jan de Bont in cui ha recitato di fianco a Sandra Bullock si basa tutta sul fatto che:

Dovrebbe avere una grande storia e una sceneggiatura grandiosa.

Qualità, queste, del tutto assenti dal sequel del 1997, Speed 2 – Senza limiti, interpretato al tempo dalla sola Sandra Bullock.

Durate le interviste rilasciate per Silo, la nuova serie distopica in arrivo in streaming su Apple TV Plus a partire dal prossimo 5 maggio (GUARDA IL TRAILER), lo showrunner della produzione nonché sceneggiatore del primissimo Speed, Graham Yost, ha parlato del concept, ironico, ma non troppo, su cui baserebbe il terzo film:

Se non sbaglio, di recente, Keanu ha detto che “se la sceneggiatura è davvero valida”… E, anche per me, dipenderebbe tutto da quello. Voglio dire, che cosa si potrebbe fare? La vecchia battuta che facevo a riguardo di Speed 3 era “Questa volta il limite è di 60 miglia orarie” e basta. Sarebbe la stessa roba, solo un po’ più veloce. E tutti loro avrebbero ormai 60 anni. A conti fatti è proprio come coi film di John Wick, no? È sempre lo stesso film che si ripete, ma sono comunque grandiosi. Li adoro, sono brutali.

FONTE: Comic Book

