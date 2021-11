Peter Parker è uno studente di New York, rimasto orfano da bambino, che lavora come fotografo per un quotidiano locale. Durante la visita al Columbia Genetics Research Insitute viene morso accidentalmente da un ragno e poco tempo dopo si accorge di essere in possesso di strani poteri, simili a quelli dell’insetto. Decide di sfruttare i suoi nuovi poteri per combattere il male.