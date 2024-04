Dopo alcune dichiarazioni di Sam Raimi è tornato in auge la questione “Spider-Man 4 mai realizzato” e tutto ciò che ne consegue.

In tal senso Kirsten Dunst è tornata a parlare del progetto con GQ ipotizzando anche una cifra stilistica per l’ipotetico quarto fim:

Sarebbe divertente: “Ok, prendiamo Tobey [Maguire] e me e facciamolo in modo strano, stile indie, come se fosse un tipo diverso di film di supereroi. Come hanno fatto con il film Chronicle. Potrebbe essere bello”.

Dopo ciò l’attrice che ha vestito i panni di Mary-Jane Watson nella trilogia di Raimi ha anche confermato di non essere mai stata contattata per comparire in Spider-Man: No Way Home:

No. No. Ma lo avrei fatto.

