Spider-Man 4, il presidente della Sony Pictures assicura che il film si farà

C’è, inevitabilmente, molta attesa per Spider-Man 4 la pellicola che riporterà in scena il Peter Parker di Tom Holland dopo il trionfale Spider-Man: No Way Home (LEGGI LA RECENSIONE).

Nonostante non ci siano ancora dettagli di sorta su Spider-Man 4 il film è, chiaramente, in agenda sia presso la Sony che presso i Marvel Studios nonostante, alla fine dell’estate del 2019, ci siano stati dei momenti burrascosi fra le due aziende che avevano portato alla repentina uscita dell’Uomo Ragno dal Marvel Cinematic Universe. Un allarme che è durato solo qualche settimana perché poi la Sony Pictures e la Disney hanno trovato una soluzione, che ha portato al concepimento di No Way Home, ed è difficile che questa problematica possa ripresentarsi perché non farebbe comodo a nessuna delle entità coinvolte.

Tant’è vero che in un recente intervento di Tom Rothman, CEO di Sony Pictures, sulle pagine dell’Hollywood Reporter è stato ribadito che Spider-Man 4 è una certezza sulla quale però il dirigente non ha voluto rivelare informazioni in materia di tempistiche di uscita.

Puoi scommetterci (che faremo un quarto film, ndr.). Per quando puoi aspettartelo? Non lo so. Il vino non va servito prima del tempo.

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato le ultime indiscrezioni approdate in rete sul nuovo contratto che Tom Holland avrebbe siglato con la Sony, un accordo che prevede la partecipazione a una nuova Trilogia di Spider-Man e altre tre apparizioni dell’iconico personaggi in altri progetti (non è chiaro se appartenenti al Marvel Cinematic Universe o allo Spider-Man Universe della Sony).

Ovviamente continueremo a monitorare con attenzione ogni questione collegata a Spider-Man 4 e Tom Holland.

L’ultimo film della saga arrivato nei cinema è il già citato Spider-Man: No Way Home che, uscito a dicembre del 2021, ha incassato quasi due miliardi di dollari (fonte: box office mojo).

FONTE: The Hollywood Reporter