Negli scorsi giorni, la produttrice Amy Pascal ha confermato che Spider-Man 4 è ancora in lavorazione, seppur al momento in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. In un’intervista con Variety, è ora Tom Holland a confermare il tutto:

Non posso parlarne, ma posso dire che abbiamo fatto delle riunioni. Le abbiamo messe in pausa per solidarietà con gli sceneggiatori. Ci sono state diverse conversazioni, ma al momento sono fasi davvero molto iniziali.

L’ultimo film della saga arrivato nei cinema è Spider-Man: No Way Home che, uscito a dicembre del 2021, ha incassato quasi due miliardi di dollari. Nel frattempo, vi ricordiamo, è nelle sale Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Trovate tutte le ultime notizie su Spider-Man 4 nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Tom Holland su Spider-Man 4? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate