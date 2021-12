Spider-Man: No Way Home

Qualche settimana fa è stata la produttrice Amy Pascal a rivelare che Sony e Marvel Studios avrebbero già riconfermato l’accordo per proseguire la collaborazione nel franchise di Spider-Man puntando a una nuova trilogia dedicata alla leggendaria icona creata da Stan Lee e Steve Ditko. Nei giorni successivi, il protagonista Tom Holland si è affrettato a segnalare che tale accordo non sarebbe stato ancora ufficializzato e che si tratta di un work in progress. Tuttavia ora il reporter di Hollywood Matthew Belloni svela, nella newsletter Puck , che in realtà lo sviluppo del prossimo film della saga sarebbe già in sviluppo, in gran segreto, da un pezzo.

Belloni ne parla in un pezzo più ampio legato al futuro dell’Universo Cinematografico Marvel:

Secondo numerose fonti, è già stato siglato un accordo per un quarto film prodotto dai Marvel Studios con protagonista Tom Holland, ed è già segretamente in sviluppo.

La cosa avrebbe decisamente senso, visto il successo della trilogia finora (880 milioni di dollari il primo film, 1.1 miliardi il secondo), il record nelle prevendite di Spider-Man: No Way Home e la disponibilità di Holland a tornare a interpretare il supereroe. Dopotutto l’Universo Cinematografico Marvel si trova in una fase di passaggio, avendo dovuto dire addio a numerosi protagonisti iconici come Robert Downey Jr. e Chris Evans, e quindi rimane fondamentale ancorarsi a personaggi e attori molto popolari mentre vengono introdotti i futuri eroi del franchise.

Vi terremo aggiornati!

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Trovate BadTaste anche su Twitch!