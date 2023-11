È durante una conferenza stampa con la Critics Choice Association che Tom Holland ha fornito un nuovo aggiornamento sul prossimo film di Spider-Man. Nulla di eclatante, anzi, l’attore lascia intendere che ci vorrà ancora del tempo prima che venga annunciato un quarto film della saga. Tuttavia, sembra che le conversazioni siano riprese dopo lo stallo di qualche mese fa:

Tutto ciò che posso dire è che siamo stati attivamente impegnati in conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un’altra questione. Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato di aver potuto lavorare su una saga che è migliorata con ogni film, che è diventata di maggior successo con ogni film, il che penso sia davvero raro, e voglio proteggere il suo lascito. Quindi, non farò un altro film solo per fare un altro film. Dovrà valere la pena per il personaggio.

Detto questo, se troveremo un modo sarebbe da folli non rimettere il costume di Spider-Man addosso, perchè devo tutto a lui. Adoro questo personaggio, e adoro le persone con cui lavoro. Quindi, mi piacerebbe raccontare un’altra storia, ma solo se riusciremo a trovare quella giusta.