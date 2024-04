Al momento, non si hanno ancora informazioni precise su quando Tom Holland and co si metteranno al lavoro su Spider-Man 4, ma è la stessa star inglese a puntualizzare, durante una chiacchierata con Deadline, che dare vita alla pellicola è desiderio di tutte le parti coinvolte nel processo creativo e produttivo.

Un processo, quello di creazione della storia di Spider-Man 4, in cui lo stesso Tom Holland è coinvolto per la prima volta, fin dalle fasi iniziali.

Circa l’attesissimo cinecomic, la star spiega:

La cosa difficile, aggiunge l’attore, è non ripetere quanto già trattato nei film usciti finora:

Abbiamo i migliori nel settore al lavoro sulla storia, qualunque essa sia. Ma finché non l’abbiamo inquadrata al meglio, abbiamo un’eredità da proteggere. Il terzo film è stato così speciale in tanti modi che dobbiamo assicurarci di fare la cosa giusta. Questa è la prima volta che sono coinvolto così presto nella fase creativa. È un processo in cui sto a osservare imparando cose. È una fase davvero divertente per me. Come ho detto, tutti vogliono che si faccia. Ma vogliamo assicurarci di non ripetere le stesse cose.