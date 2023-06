Spider-Man: Across the Spider-Verse

A margine degli impegni stampa di Spider-Man: Across the Spider-Verse, i produttori della pellicola Phil Lord e Chris Miller hanno potuto anche parlare del grado di coinvolgimento nel progetto di Kevin Feige.

LEGGI – La recensione

I due hanno spiegato che il boss dei Marvel Studios non ha avuto nessun ruolo nella realizzazione della pellicola della divisione animation della Sony.

Miller dice:

Nessun ruolo. L’abbiamo fatto noi. La nostra politica è sempre stata quella di fare ciò che riteniamo interessante e migliore e lasciare che gli avvocati e gli esperti legali si occupino di ciò che è possibile fare, e finora siamo riusciti a fare le cose che riteniamo buone.

Poi Lord:

La Marvel ci ha concesso molta libertà. È stata una collaborazione molto fruttuosa. Ma non c’è un consiglio di oscure figure alle quali bisogna sottoporre le cose. Credo che Kevin sia un grande ammiratore del primo film e sia convinto del fatto che un’onda crescente sollevi tutte le barche. Come dire: ‘Questi film sono fantastici e rendono fantastici anche gli altri. Ci rendiamo tutti fantastici l’un l’altro!’.

Miller conclude:

Tutto è fatto con amore. Se fosse stato fatto in qualche modo non adeguato o proveniente da un luogo che non fosse quello dell’ammirazione e del divertimento, potrebbe essere stato un problema. Ma così com’è, è stata una collaborazione molto piacevole.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: RS

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate