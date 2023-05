Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sembra proprio che in Spider-Man: Across the Spider-Verse tra i vari universi si farà una capatina nell’Universo di Spider-Man della Sony, come svela un nuovo spot televisivo.

Il nuovo spot mostra infatti la Macchia che fa visita al mondo di Venom incontrando la signora Chen (Peggy Lu), già apparsa nei primi due capitoli del film con Tom Hardy.

Potete ammirare il passaggio in questione qui di seguito:

Across the spider-verse ms chen from venom TV spot pic.twitter.com/DW3RB97qHz — Spider-Man News (@SpiderMan3news) May 23, 2023

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

