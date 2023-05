Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nel corso di un’intervista con Collider uno dei registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Justin Thompson, ha parlato di quante “Spider-Persone” vedremo durante l’attesissimo film d’animazione.

“Il numero esatto? Oddio, ne abbiamo aggiunti fino alla fine” ha risposto Thompson. “In tutta onestà, abbiamo finito il film da poco, nelle ultime due settimane, e non ho avuto il tempo di fare un conteggio finale. Ma l’ultima volta erano 280, anche se per essere chiari il numero non si riferisce a personaggi unici e specifici che potreste riconoscere, ma anche a dalle semplici varianti“.

Ha poi aggiunto: “Ma se parliamo di personaggi con un nome, credo ce ne siano probabilmente 95“.

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

