Spider-Man: Across the Spider-Verse

Durante una chiacchierata con Comicbook, i registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno parlato delle sorprese dell’attesissima pellicola d’animazione.

Joaquim Dos Santos non ha voluto sbilanciarsi sulla presenza dei volti live-action di Spider-Man, ma ha sottolineato che “non abbiamo pensato a nient’altro che a finire questo film e a renderlo il più folle e bello possibile”.

Ha poi aggiunto che ci sono “tantissimi riferimenti per tutto il film“, mentre il collega Kemp Powers ha ribadito che “tutto è possibile nel Ragno-verso. È tutto ciò che possiamo dire. Senza rovinare nulla, credo ci siano molte sorprese nel film che nessuno si aspettava e vogliamo continuare su questa strada anche in futuro“.

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

