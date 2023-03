Spider-Man: Across the Spider-Verse descritto come una “storia d’amore tra Miles e Gwen”

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Per il nuovo numero di Empire, Amy Pascal ha parlato di Spider-Man: Across the Spider-Verse e delle ambizioni del sequel in arrivo questa estate.

“Il pericolo con i sequel è fare le cose in grande solo per il gusto di farlo” ha commentato la produttrice. “Ma tutti gli orpelli sono inutili se la storia non è coinvolgente. Questo film è una storia d’amore tra Miles e Gwen“.

Nel film conosceremo Spider-Punk interpretato da Daniel Kaluuya, che farà ingelosire Miles per il suo rapporto con Gwen, come spiegato dal co-regista Kemp Powers:

C’è un po’ di gelosia lì. Quando Miles incontra di nuovo Gwen, non indossa le scarpe da ballo, ma delle Converse Chuck Taylors datele da Spider-Punk. Miles così si chiede: “Cosa c’è tra questi due?”.

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

