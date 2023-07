Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il conceptual artist Kristafer Anka ha diffuso in rete degli interessanti lavori eseguiti per Spider-Man: Across the Spider-Verse, il film animato targato Sony Animation arrivato nelle sale a giugno.

I concept in questione ci mostrano delle varianti di alcuni villain di Spidey come Doctor Octopus, Shocker, Mysterio, Beetle e Big Wheel.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno.

