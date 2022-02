Spider-Man: Andrew Garfield doveva fare più pratica con le bugie, secondo Lin-Manuel Miranda

Spider-Man: No Way Home

In occasione di un’ospitata al The Tonight Show with Jimmy Fallon , che ha direttoin, ha svelato di aver chiesto all’attore se le voci sulla sua presenza infossero vere.

Come raccontato da Miranda.

Il giorno in cui c’è stato il leak del suo possibile coinvolgimento, era sul mio set. Stavamo girando, così tra un ciak e l’altro, sono andato da lui e a bassa voce gli ho chiesto: “Andrew, sei nel nuovo Spider-Man?” e la sua reazione è stata: “Cosa? Ma dai! Per favore“. Me ne sono andato pensando: “Ok, è nel nuovo Spider-Man“.

Miranda ha ammesso, però, che via via le smentite di Garfield si sono fatte più convincenti con il tempo.

Ecco il video dell’intervento: