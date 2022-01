Spider-Man: Andrew Garfield e Tobey Maguire si sono intrufolati al cinema per vedere No Way Home con il pubblico

Le urla e gli applausi che si sono sentiti nei cinema di tutto il mondo alle proiezioni di Snon sono neanche sfuggiti a due due protagonisti.

Come raccontato a ET da Andrew Garfield:

Ancora non riesco a credere che sia successo. Mi sono intrufolato in un cinema alla prima serale e ho visto il film con il mio cappellino da baseball e la mascherina. Ero con Tobey, ci siamo intrufolati in un cinema e nessuno l’ha scopero. È stata una cosa bellissima da condividere insieme.

L’attore ha poi parlato della possibilità di tornare a interpretare Peter Parker:

Mai dire mai. È un personaggio che sarà sempre molto significativo per me, così bello, ma dovrebbe avere un senso […] e rendere omaggio ai temi trasmessi al personaggio da Stan Lee. Sono aperto alla possibilità, naturalmente, ma dovrebbe essere qualcosa di molto speciale, significativo e divertente, esattamente come fatto da No Way Home. […] Spider-Man sarà sempre parte di me, che continui a interpretarlo o no.