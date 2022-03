Spider-Man: No Way Home

ha discusso con ET della ricreazione del celebre meme con i tre Spider-Man per No Way Home.

Prima di arrivare sul set, il meme è stato in realtà prima di tutto ricreato in studio per un servizio fotografico.

Ecco le parole dell’attore:

Sapevamo di doverlo fare, tutti ci chiedevamo: “Come ricreiamo il meme? Come lo facciamo?”. Prima di girare qualunque cosa abbiamo partecipato a un servizio fotografico con noi tre che puntavamo il dito verso gli altri. Credo siano riusciti a scattare una sola foto buona perché ci stavamo ammazzando dalle risate, non riuscivamo a contenerci.

They literally recreated this meme not once but twice #SpiderManNoWayHome #PeterParker pic.twitter.com/CMODBtIJ7y — Shahir Hameed (He/Him) ☪️ (@hameed_shahir) December 17, 2021

