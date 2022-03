Spider-Man: No Way Home

Ricorderete bene che quando la Sony ha annunciato l’uscita in home video e Digital di, l’ha fatto diffondendo online uno scatto di Tom Holland,e Tobey Maguire che riproduceva, in live action, il celeberrimo meme dell’Uomo Ragno che indica

Dalle pagine di Variety, Andrew Garfield ha avuto modo di condividere un divertente retroscena su questo scatto promozionale fatto per il terzo Spider-Man. Tanto per cominciare, spiega la star, la foto del meme è stata sostanzialmente la prima cosa che lui e Tobey Maguire hanno fatto insieme a Tom Holland appena arrivati sul set della pellicola targata Sony Pictures e Marvel Studios. E, come racconta il protagonista dei due The Amazing Spider-Man di Marc Webb, sono riusciti ad avere una sola foto utilizzabile perché, come prima esperienza sul set, si è trattato di un momento all’insegna di una certa “ilarità tardo adolescenziale”.

Io e Tobey siamo appena arrivati sul set e ci piazzano subito dentro ai costumi. Ci dicono “Dobbiamo fare il meme molto rapidamente”. L’abbiamo fatto prima di cominciare a girare le nostre scene. Eravamo appena arrivati sul set e ci avevano semplicemente detto d’indicarci l’un l’altro. E mi sa che siamo riusciti ad avere solo una foto utilizzabile perché per tutto il tempo abbiamo riso perché cercavamo di non guardarci le reciproche parti basse confrontando i rigonfiamenti

