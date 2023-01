Spider-Man: Andrew Garfield rivela il trucco usato per assicurarsi la parte dell’Uomo Ragno

Andrew Garfield, l’interprete dell’Uomo Ragno nei due The Amazing Spider-Man (e anche in Spider-Man: No Way Home) rivela il trucco che, all’epoca, ha impiegato per aggiudicarsi l’ambito ruolo.

In un estratto dal libro della Marvel “Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special”, Andrew Garfield racconta:

Considerato che ero nervosissimo per la cosa e desideravo davvero quella parte ho escogitato una maniera per fare lo screen-test. Mi sono auto fornito un consiglio di recitazione che era: sei un ragazzino di 15 anni e stai facendo un corto di Spider-Man con gli amici. Tutti i membri della troupe sono amici. Non c’è alcuna pressione. Devi inventarti la cosa man mano che procedi e ha tutto a che fare con la contentezza di essere questo personaggio. Sono riuscito a tenere occupato in un angolo il mio ego. Ho convinto quella parte di me che mi metteva pressione addosso che non era necessaria e che ci saremmo tutti fatti semplicemente qualche bella risata.

Cosa ne pensate dell’aneddoto su Spider-Man raccontato da Andrew Garfield? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

FONTE: via Screen rant