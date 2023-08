Spider-Man: No Way Home

Nell’art book ufficiale di Spider-Man: No Way Home sono presenti alcune dichiarazioni di Andrew Garfield sul franchise di Spider-Man e sul futuro del suo Peter Parker.

“La storia non finirà mai, che venga girata o no. Da qualche parte in un universo si sta svolgendo una storia. Con questo personaggio e tutte le sue versioni il potenziale è infinito. Perciò sì, è da qualche parte a fare qualcosa” ha spiegato l’attore.

Ha poi parlato degli eventi di No Way Home, con l’incontro con gli altri Peter: “Gli hanno cambiato la vita. Può tornare nel suo mondo carico di ispirazione per seguire il suo destino e lo scopo della sua vita. Afferrando MJ ha potuto fare ammenda per una terribile tragedia che ha cercato di evitare nel suo mondo”.

Fonte: Comicbook

