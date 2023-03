Spider-Man, Zendaya parla del rapporto tra Peter e MJ: “Meritano la felicità”

Spider-Man: No Way Home

Il 28 febbraio è stato pubblicato negli Stati Uniti Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, un libro incentrato sulla realizzazione del film di Jon Watts.

All’interno del volume sono presenti una serie di dichiarazioni di Zendaya a proposito del rapporto tra Peter e MJ, che secondo l’attrice meritano la felicità:

La cosa più struggente, per me, visto che ho a cuore Peter e MJ, è il fatto che probabilmente hanno avuto poche settimane per godersi la leggerezza della gioventù, il loro rapporto e il loro amore… perché poi tutto gli esplode in faccia. Ho pensato: “No, meritano la felicità!“.

Ha poi aggiunto:

La cosa importante è che si amano per quello che sono, è già chiaro dal primo film che lei probabilmente lo amava da prima di sapere che fosse Spider-Man. […] MJ è una ragazza da “bicchiere pezzo vuoto”, è negativa, ma lui le tira fuori la parte più positiva. La trovo una cosa molto dolce.

Fonte: Twitter