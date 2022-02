Spider-Man: No Way Home

Nonostante la Sony Pictures e i Marvel Studios abbiano tentato di mascherare il più possibile la presenza die Tobey Maguire di fianco a Tom Holland in, i piani non sono andati come previsto. Anche se il grosso del pubblico, quello che magari non ha seguito con attenzione tutta la lavorazione del kolossal cineefumettistico, è riuscito ad arrivare in sala e a godersi effettivamente l’effetto sorpresa, i fan e le fan più attenti avevano capito già da tempo che il film avrebbe riunito tutti e tre glicinematografici degli ultimi 20 anni.

In aggiunta alle varie indiscrezioni e leak dal set, ci si è poi messo, come al solito, Tom Holland. Durante la promozione stampa della pellicola infatti l’attore aveva sostanzialmente spoilerato, in maniera del tutto inconsapevole, che nel terzo atto, nella scena ambientata sull’impalcatura della Statua della Libertà, MJ sarebbe stata salvata dallo Spider-Man di Andrew Garfield e non dal suo. Il tutto era avvenuto durante un’intervista con BBC1 durante la quale Zendaya e Tom Holland hanno parlato proprio della lavorazione di quel segmento della pellicola. L’attrice aveva detto che si era trattato di un’esperienza “divertente”, cosa ribadita anche da Tom Holland che ha però aggiunto anche un “Beh, io non c’ero”. Un’affermazione, quella, che andava decisamente in controtendenza rispetto a quanto veniva fatto vedere nel trailer dove potevamo vedere il suo Uomo Ragno.

Qua sotto trovate il frame dal momento in cui Tom Holland realizza di aver parlato troppo:

L’argomento è tornato a galla in una nuova chiacchierata fatta da Andrew Garfield con BBC1 durante la quale il giornalista ha mostrato alla star il video in questione chiedendo poi un commento all’attore. Che, fra una risata e l’altra, ha detto:

Tom è davvero un pessimo bugiardo. Dio lo benedica. Ti voglio bene Tom. Ti prego, non cambiare mai.

Qua sotto potete vedere il video con l’intervista:

