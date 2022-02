Spider-Man: No Way Home

Qualche giorno faha battuto un altro grande traguardo al botteghino, superando gli incassi complessivi dinegli Stati Uniti e diventando il terzo maggiore incasso della storia del cinema nella classifica di tutti i tempi.

Il podio della classifica nordamericana di tutti i tempi (che come al solito non tiene conto dell’inflazione) è il seguente:

Star Wars: Il risveglio della Forza – 936 milioni Avengers: Endgame – 858 milioni Spider-Man: No Way Home – 760.9 milioni

Victoria Alonso ha così commentato il traguardo:

Non c’è bisogno di didascalie. Sono immensamente fiera della squadra dietro “Spider-Man: No Way Home” e per sempre grata al pubblico per l’amore e il sostegno.

Ricordiamo che lo scorso settembre Victoria Alonso ha ottenuto un nuovo ruolo ai Marvel Studios. La vicepresidente esecutiva e produttrice esecutiva è stata infatti promossa a presidente della produzione fisica e post-produzione, degli effetti visivi e della produzione animata per i Marvel Studios.

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Ecco invece il nostro speciale su tutto ciò che sappiamo su Spider-Man 4.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!