Spider-Man: Across the Spider-Verse

Uno dei registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Kemp Powers (Soul), ha parlato del colpo di scena finale in attesa dell’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che dovrebbe arrivare a marzo 2024.

Nei momenti finali del film Miles torna nell’universo sbagliato e si ritrova faccia a faccia con una sua variante, che in quel mondo assume l’identità di Prowler.

“È un personaggio così emozionante, è stato in effetti difficile mantenere il segreto” ha spiegato Powers durante un’intervista con Variety. “E poi l’aspetto è così diverso, è visivamente molto distante. È stato interessante esplorare come sarebbe diventato Miles in un mondo diverso senza suo padre e con suo zio come mentore“.

Ha poi condiviso un consiglio sul personaggio: “Per chi vedrà Miles G. Morales alla fine, non giudicate un libro dalla copertina. C’è molto da apprendere sul personaggio, è veramente tanto interessante“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film

