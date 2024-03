A poche settimane da quella che doveva essere la data d’uscita inizialmente programmata, si torna a parlare di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il film d’animazione che farà da sequel agli eventi narrati da Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Il profilo ufficiale del film su Twitter ha infatti iniziato a stuzzicare i fan preannunciando un faccia a faccia tra due personaggi apparsi nel finale del secondo film.

Ecco allora i loghi di Miles Morales e Miles G. Morales:

Miles Morales vs. Miles G. Morales pic.twitter.com/tNT8oXfggg — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) March 6, 2024

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse doveva arriverà il 29 marzo 2024, ma è stato rimosso dal calendario della Sony. Trovate tutti i dettagli sul secondo capitolo, Across the Spider-Verse nella scheda del film.

