Recentemente Games Radar ha parlato con Daniel Pemberton, compositore che ha lavorato alla colonna sonora dei film animati di Spider-Man, tra cui anche Beyond the Spider-Verse.

Ciò che in realtà ne è uscito fuori è che nessun membro del team che ha lavorato al lungometraggio può parlare del terzo film, visto anche l’enorme cliffhanger che ha “chiuso” Across the Spider-Verse. Ecco le parole di Pemberton:

Non parlarne. C’è una sorta di patto per chi ha lavorato al film, nessuno parlerà del progetto perché siamo ancora tutti in fase di recupero dal secondo.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

