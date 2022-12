Spider-Man: Far From Home, Tony Revolori ha proposto un triste dettaglio sulla backstory di Flash

In Spider-Man: Far From Home (LEGGI LA RECENSIONE) viene approfondita la difficile relazione tra Flash Thompson, compagno di classe di Peter Parker, e i suoi genitori. Nel film, al ritorno dalla gita in Europa, quest’ultimi non si presentano per venire a prendere il figlio, rendendo evidente la loro trascuratezza nei suoi confronti.

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, il suo interprete, Tony Revolori, ha rivelato di essere stato lui stesso a proporre di aggiungere quel dettaglio nel finale della storia, condividendo il suo desiderio di esplorare maggiormente questo aspetto in eventuali nuovi film di Spider-Man. Ecco le sue parole:

La cosa divertente è che sono io che l’ho proposto. Sono io che ho fatto in modo che si realizzasse. In Far From Home, quando tutti vengono portati via dai genitori, l’autista di Flash, Gerald, che tiene il cartello dei Thompson, avrebbe dovuto interpretare il padre di Flash. Ma il giorno prima stavo bevendo un drink con uno dei produttori, Chris Buongiorno, e stavamo cercando di capire cos’altro potesse essere divertente. E credo di avergli detto: “E se i suoi genitori, dopo tutto questo, non si presentassero?“. Alla fine si è trattato di una gag divertente, ma abbiamo girato entrambe le versioni con quell’attore nei panni del padre e dell’autista di Flash. La versione dell’autista è risultata essere quella divertente, ed è quella che hanno finito per usare. E poi, in post-produzione, [quando Peter indossa gli occhiali E.D.I.T.H.], hanno aggiunto il messaggio di Flash a sua madre [in cui dice] che non aveva avuto notizie da lei o da suo padre. Quindi si è trattato di una gag divertente, ma se questi film dovessero continuare e mi chiedessero di tornare, mi piacerebbe esplorare ulteriormente la questione. Ho sempre immaginato che fossero solo dei genitori ricchi che non hanno mai voluto passare del tempo con il loro figlio, ma lascerò che siano gli sceneggiatori a decidere questa backstory. Sanno quello che fanno.

FONTE: THR