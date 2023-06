Spider-Man: Across the Spider-Verse

In occasione di un’intervista con The Hollywood Reporter per la promozione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Hailee Steinfeld ha parlato della possibilità di interpretare una versione live-action di Spider-Woman.

L’attrice ha ammesso che sarebbe il “sì” più facile della sua carriera, e ha poi parlato di come cambierebbe la sua interpretazione rispetto al ruolo animato.

“In generale credevo che nell’animazione tutto fosse più grandE, ma con questo film e con questi personaggi è molto importante tenere i piedi salti a terra e sembrare veri e autentici. C’è stato un momento in cui credevo di dover compensare il fatto che non fosse un film dal vivo, […] ma poi ho capito che non ce n’era bisogno” ha commentato. “Interpreterei le battute in maniera diversa in live-action? La domanda è interessante. Immagino che sarebbe tutto molto simile, ma se ci aggiungiamo la componente fisica, sarebbe sicuramente diverso“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

