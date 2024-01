Durante i Critics Choice Awards, sul red carpet, Tom Holland ha fatto due chiacchiere sui suoi progetti, passati e futuri, e ha raccontato, ai microfoni di Extra, quanto la saga di Spider-Man sia stata importante per lui e, ovviamente, di come abbia segnato l’inizio della sua storia con Zendaya:

Zendaya e io, ogni tanto, ci riguardiamo il primo Spider-Man (Homecoming) e ci torna alla mente cosa voleva dire avere 19 anni e partecipare a quel tipo di film per la prima volta. Cerco di non rivederli spesso quanto vorrei, perché voglio che restino speciali. È un enorme privilegio, un vero dono, avere la possibilità di sederti e rivivere la tua giovinezza solo riguardando questi film. Non sarei l’uomo che sono oggi se non avessi avuto quel ruolo. Sono così grato ed emozionato per il futuro.