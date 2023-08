Sei film della saga di Spider-Man stanno per arrivare nella versione italiana di Disney+ dopo che a inizio anno era toccato agli Stati Uniti.

Si tratta di Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007),

The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (2014) e Spider-Man: Homecoming (2017).

I film saranno disponibili in streaming a partire dal 18 agosto.

Restano esclusi Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home e Spider-Man: un nuovo universo, che al momento sono in streaming su Netflix.

