Era il 22 aprile del 2021 quando Disney e Sony hanno annunciato un accordo per far approdare su Disney+ (ma anche Hulu, FX, ABC, Disney Channels e Freeform) i film della saga di Spider-Man (live action e animati) e di Venom sulla piattaforma streaming (assieme ad altri titoli Sony/Columbia) dopo la prima finestra di lancio esclusiva su Netflix. L’accordo riguardava gli Stati Uniti ma anche altri territori, con finestre temporali diverse: in Italia, per esempio, Spider-Man: un nuovo universo e Venom sono arrivati a giugno del 2021.

Oggi è stato confermato che negli Stati Uniti ben sei film della saga di Spider-Man e il primo film di Venom arriveranno su Disney nel corso delle prossime settimane. Per l’esattezza:

Spider-Man – 21 aprile

Spider-Man 2 – 21 aprile

Spider-Man 3 – 21 aprile

The Amazing Spider-Man – 21 aprile

Spider-Man: Homecoming – 12 maggio

Venom – 12 maggio

Nel frattempo, Spider-Man: No Way Home e Venom: la furia di Carnage sono disponibili su Hulu. Mancano invece The Amazing Spider-Man 2 e Spider-Man: Far From Home.

Nessuna notizia sul mercato italiano, ma possiamo immaginare che prossimamente alcuni di questi film arrivino anche da noi. Attualmente in Italia su Disney+ sono disponibili:

Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: un nuovo universo

Venom

Ecco il video con cui Disney+ USA ha annunciato l’arrivo dei tre Peter Parker live action sulla piattaforma:

