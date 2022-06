Finalmente la notizia che molti fan delle avventure dell’arrampicamuri aspettavano: i film Marvel prodotti dalla Sony arrivano su Disney Plus. Si parte con Spider-Man: un nuovo universo e Venom, che usciranno sulla piattaforma streaming il 17 giugno.

Più avanti quest’anno arriveranno anche gli altri film della saga di Spider-Man (nel Regno Unito, per esempio, usciranno da subito molti più film).

La saga di Spider-Man, come noto, è prodotta dalla Sony/Columbia Pictures. Solo la trilogia più recente è frutto di una collaborazione con i Marvel Studios: le pellicole sono state prodotte dai Marvel Studios con la supervisione della Columbia, e sono state poi distribuite dalla Sony sia al cinema che in home video e digitale. Questo significa che, pur essendo ambientate nell’Universo Cinematografico Marvel, non sono mai state inclusa nei canali distribuitivi degli altri film dell’UCM, in particolare su Disney Plus. La Sony non ha una sua piattaforma streaming, e preferisce vendere i diritti streaming dei propri film ad altre piattaforme, in particolare ha un accordo redditizio con Netflix, dove infatti Homecoming è tuttora presente. Far From Home, invece, non è su nessuna piattaforma: in occasione dell’uscita di No Way Home, il modo migliore per rivederlo era noleggiarlo o acquistarlo in digitale.

L’uscita di questi film su Disney Plus anche al di fuori degli Stati Uniti rientra quindi in un’ottica di allargamento dell’accordo siglato dalla Casa di Topolino con la Sony per il lancio streaming dopo quello in esclusiva su Netflix (ECCO TUTTI I DETTAGLI), e farà senza dubbio piacere a chi sentiva la mancanza dei film di Spider-Man da Disney+. Ricordiamo che dal “cofanetto” dei Marvel Studios manca anche L’incredibile Hulk, film del 2008 del quale la Universal Pictures detiene i diritti e che attualmente è disponibile in streaming su Netflix e su NOW.

Prossima fermata: Spider-Verse. 🕸#SpiderMan: Un Nuovo Universo sarà disponibile dal 17 giugno su #DisneyPlus. pic.twitter.com/iVBNtq5ZDB — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) June 14, 2022

