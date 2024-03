Spider-Man: No Way Home

Durante un’intervista con Comicbook, J.K. Simmons è tornato a parlare del nuovo aspetto di J. Jonah Jameson in Spider-Man: Far From Home.

L’attore ha ribadito, come già fatto in passato, che la scelta non è stata sua:

No, non l’ho deciso io. Anzi, mi ci sono opposto.

Ha poi spiegato che le sue scene sono state aggiunte all’ultimo, durante la post-produzione del film, e che tutto è stato deciso in fretta:

Alla fine abbiamo trovato un compresso sul tenere i baffi, poi ci siamo detti: “È diventato calvo nel frattempo o ha sempre indossato un parrucchino mentre era a capo del Daily Bugle?“. Ma alla fine è stato un modo appropriato di portare il personaggio nel 21° secolo, adesso è un magnate dei media e non più un dinosauro.

Ha inoltre svelato di non aver incontrato Tom Holland:

Sullo schermo ho solo condiviso la scena con Tobey [Maguire]. Anche la gente del settore e nella stampa è sconvolta quando dico che non ho mai incontrato Tom Holland. Ma neanche alle prime dove siamo stati, non ci siamo mai incrociati.

