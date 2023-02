Spider-Man, Kevin Feige sul futuro della saga: i Marvel Studios hanno già una storia su cui lavorare

Quello che Kevin Feige ha dichiarato circa il futuro della saga di Spider-Man a Entertainment Weekly nel corso di una corposa intervista fa da eco a quanto affermato a dicembre da Tom Rothman, CEO di Sony Pictures.

Il capo degli studi cinematografici Sony si era così espresso in merito a un quarto film senza però sbilanciarsi circa le tempistiche di esecuzione:

Puoi scommetterci (che faremo un quarto film, ndr.). Per quando puoi aspettartelo? Non lo so. Il vino non va servito prima del tempo.