Spider-Man: la Marvel e la Sony condividono i diritti di due personaggi

The Direct ha letto il nuovo libro incentrato sulla storia di Spider-Man, With Great Power a cura di Sean O’Connell, e ha appreso alcuni dettagli sui diritti legati ad alcuni dei personaggi.

Due, nello specifico, sono oggetto di contesa tra la Sony e la Marvel perché entrambe ne possiedono i diritti.

Il primo è Wilson Filsk, anche noto come Kingpin, che di recente abbiamo visto nella serie Disney+ dedicata a Occhio di Falco, Hawkeye, e che prossimamente sarà anche in Echo e Daredevil: Born Again.

Il secondo è Jessica Drew, alias di Spider-Woman. Sono anni che si parla della possibilità che il personaggio arrivi sul grande schermo (si vociferava di un progetto con Olivia Wilde), ma per il momento non ci sono sviluppi.

Il libro non chiarisce quali tipi di accordi ci siano stati fra i due studi per la gestione dei personaggi.