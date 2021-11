Spider-Man: No Way Home

In una recente intervista con Bustle , aè stato chiesto per l’ennesima volta se sarà in

“Non importa quale sia la mia risposta” ha ammesso l’attore. “Sono spacciato in entrambi i casi, perciò in sostanza vi dico: aspettate e vedrete“.

In un’intervista con Extra Garfield ha ribadito lo stesso concetto concentrandosi però su altri aspetti:

Adoro quello che tutta la squadra ha fatto con il personaggio, quello che ha fatto Jon Watts, quello che ha fatto Tom, quello che hanno fatto Amy Pascal e Kevin Feige. Hanno dato così tanto divertimento, gioia e anima al personaggi e gli sono rimasti fedeli.

Intanto ecco un nuovo spot promozionale dedicato ai giocattoli del film:

Spider-Man: No Way Home sarà dal 16 dicembre al cinema in Italia.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

