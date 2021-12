Sarà un weekend di Natale decisamente trafficato nei cinema americani, ma nulla potrà contro la corsa sfrenata di, come dimostrano i dati di mercoledì in cui il cinecomic prodotto da Marvel Studios e Sony / Columbia è rimasto in vetta alla classifica battendo Sing 2

Il film con Tom Holland ha incassato ieri altri 27.8 milioni di dollari, salendo così a 356.5 milioni di dollari in soli sei giorni (la cifra più alta mai incassata così in fretta dopo i 452 milioni di Avengers: Endgame e i 363 milioni di Star Wars: il risveglio della forza).

Seconda posizione per Sing 2, che incassa 8 milioni di dollari, in calo di circa il 27% rispetto agli 11 milioni con cui aprì il primo film nel 2016. Un buon esordio per il film per famiglie delle feste. Apre invece al terzo posto Matrix Resurrections, con 6.4 milioni di dollari: va sottolineato che il film di Lana Wachowski arriva in contemporanea in streaming su HBO Max. Il punteggio CinemaScore B- non incoraggia molto sul fronte del passaparola, e si prevede che entro domenica serra arrivi a raccogliere circa 30 milioni di dollari.

The King’s Man, infine, ha aperto con 2.3 milioni di dollari: anche in questo caso il punteggio CinemaScore B+ non è molto incoraggiante, e l’idea è che nei prossimi cinque giorni possa arrivare a un massimo di 18 milioni di dollari.

Fonte: Deadline